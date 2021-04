Stop alla fuga, lo scherzo a Giovanni Ciacci finisce malissimo

28 aprile 2021 a

Questa volta lo scherzo a Giovanni Ciacci finisce male. Le Iene avevano preparato tutto nei minimi dettagli: la più grande paura di Ciacci è il buio. E allora con la complicità dell'amico Daniele, lo stylist viene portato in un capannone da affittare e destinare ad attività ludiche per bambini. Una volta arrivati nel capannone, l'amico Daniele spiega a Ciacci che nell'edificio abita anche il proprietario del capannone. All'improvviso, però, va via la luce e nel buio si sente la voce del proprietario che si lamenta per i continui blackout. La luce va e viene. A un certo punto si sente la voce della figlia del proprietario che si lamenta perché il padre la tiene segregata lì.

A quel punto Ciacci e l'amico Daniele con coraggio vanno a liberare la ragazza e cominciano a scappare. Il proprietario parte all'inseguimento del trio ma Ciacci si sente male e lo staff della trasmissione di Italia 1 decide di interrmpere immediatamente lo scherzo.

