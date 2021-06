Francesca Cipriani si dà alla musica, chi c'è dietro il nuovo video

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

Vito Moscato fa ballare la Cipriani. Ed è subito boom sui social e in rete. La canzone s’intitola “Anima bianca, anima nera”: la Cipriani è presente anche nel videoclip. Forse anche grazie a questo nuovo impegno musicale è più serena e ritrova la fiducia nell’amore grazie ad Alessandro (un imprenditore edile 30 enne).

Moscato è al settimo cielo per il risultato ottenuto. E a Il Tempo, in esclusiva, racconta: “Credo di essere un’anima nera intrappolata in un cuore bianco. Fragile come un cuore di donna, forte come chi porta la gonna. Vivo la vita al massimo cercando l’emozione in ogni minuto e sapendo che ognuno di esso è un dono perché non sappiamo quanto tempo avremo”.

Sembra un vero testamento spirituale. La Cipriani è felicissima di aver preso parte a questo progetto. “Questa canzone l’ho scritta come lettera aperta a mio figlio Anima Bianca per eccellenza. E’ stato bellissimo avere Francesca nei panni di un angelo in questo mini film che è poi il videoclip ufficiale”, continua Vito Moscato.

Di lui, per adesso, si sa poco: sui social qualche traccia qua e la. Ma sembra, da rumors, che presto potrebbe arrivare un vero exploit. Il motivo? La Cipriani potrebbe approdare al Grande Fratello Vip. Si tratta di un’indiscrezione per adesso, nulla di più. Lei, che nei giorni scorsi è stata in diretta a RTL102.5 News non commenta. “Magari. Sarebbe un ritorno a casa”, dice in diretta. “Partirei subito per quell’esperienza. E’ da lì che è iniziata la mia vita televisiva”. Intanto, Queen Cipry - come la chiamano spesso i retroscenisti del gossip - fa la pendolare per amore: Milano - Cesenatico. E viceversa. Lì il suo Alessandro è di casa.

