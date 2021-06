Morgan e la serenata a Francesca Cipriani: spunta l'incredibile retroscena sul committente

Francesco Fredella 17 giugno 2021 a

a

a

Non è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma tra Francesca Cipriani e Alessandro (il suo nuovo fidanzato) sono tutte rose e fiori. E ora spunta un’altra indiscrezione bomba. A RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities, la showgirl svela che Alessandro l’ha corteggiata a lungo. “E’ arrivato persino a mandare in un ristorante dove mi trovavo Morgan che ha intonato una serenata ed ha cantato 'Non è Francesca' di Lucio Battisti”, dice in diretta. Una scena praticamente virale che è circolata in Rete mesi fa, ma nessuno sapeva chi si fosse il misterioso spasimante di Francesca. Adesso ha un nome: Alessandro. Fa l’imprenditore edile, ama il buon cibo ed è di Cesenatico. Accento marcato e simpatia travolgente. Ovviamente, almeno per adesso, non conosciamo il volto di Alessandro: la Cipriani vuole tenerlo nascosto. Ma esiste, non è un nuovo caso Mark Caltagirone.

Giorgia Soleri, il botta e risposta clamoroso con Laura Tecce

Francesca, secondo rumors delle ultime ore, potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello vip. “Non ne so nulla”, dice in diretta a RTL102.5 News. “Magari, sarebbe un sogno tornare a distanza di anni dove tutto ebbe inizio”. Pazientiamo. Tutto, condizionale d’obbligo, potrebbe accadere. Per adesso Francesca si gode l’amore del suo fidanzato ed è pronta a partire con lui per una vacanza lampo.

Un Berlusconi e l'ex Velina, gossip terremoto. Presentazioni in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.