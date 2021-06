Paolo Bonolis come non l'abbiamo mai visto: capelli bianchi, rughe e lascia tutti di stucco

Francesco Fredella 17 giugno 2021 a

Anche Paolo Bonolis invecchia. E tutto avviene all'improvviso. La foto fa da subito il giro della Rete, ma cosa accade al re della tv in questi ultimi giorni? Da poco ha festeggiato 60 anni, con un mega party a Roma di cui si parla da giorni. Ora, però, il famoso conduttore è più istrionico che mai. Infatti, sui social (dove tra l'altro non è proprio di casa) decide di pubblicare una foto con effetto Facetune: appare invecchiato con i capelli bianchissimi e un volto pieno di rughe. Ovviamente si tratta di uno scherzo, nulla di vero, un fotomontaggio. Ma questo basta per mandare in tilt i fan di Bonolis, che ha rinnovato il contratto con Mediaset per "Avanti un altro".

Solo alcuni giorni fa ha festeggiato a Roma in grande stile. C'era anche sua moglie Sonia Bruganelli, braccio destro di Bonolis e prossima opinionista al Gf vip. Adesso, però, la vedremo in tv al Gf vip dove è stata arruolata da Alfonso Signorini come opinionista. A quanto pare nel party romano, riservatissimo, non c'era Luca Laurenti (storico compagno di avventure televisive di Bonolis). Come mai? Voci di attriti tra loro si rincorrono da tempo, senza trovare riscontro oggettivo. Potrebbe trattarsi solo di impegni del musicista romano, che non è andato così alla feste di Bonolis.

In una recente intervista, Bonolis ha ribadito che non tornerà più "Il senso della vita"- lo storico programma di interviste che 20 anni fa ha avuto un successo strepitoso. Il conduttore di punta del Biscione, poi, ha risposto alle accuse di Pippo Baudo che, intervistato in occasione del suo compleanno, ha parlato di Bonolis in termini molto forti. E Bonolis non ha esitato a rispondere con toni scherzosi ed incisivi a super Pippo dicendo che anche lui ha condotto più di 10 edizioni di Sanremo (visto che gli veniva contestata la ciclicità di certi programmi tv). Ora la polemica tra due giganti della tv sembra finita per davvero.

