Tutti pazzi per Mr Wrong. Can Yaman fa il pieno di ascolti e i social esplodono

Can Yaman e Ozge Gurel stanno mandando in visibilio i telespettatori italiani, letteralmente pazzi di Mr. Wrong – Lezioni d’amore. La serie tv ha preso il via su Canale 5 lo scorso 31 maggio e ha fatto incetta di ascolti, guadagnandosi anche la prima serata del canale di punta del Biscione. Il day-time estivo ha conquistato anche i fan nostrani dopo il grande successo ottenuto in Turchia e addirittura il 17 giugno l’hashtag #mrwrongaction è stato a lungo il primo in classifica nella graduatoria delle tendenze di Twitter.

Can Yaman, fidanzato di Diletta Leotta, piace e non poco alle donne italiane, che nonostante l’arrivo delle belle giornate e l’imminente passaggio dalla Primavera all’Estate non rinunciano all’appuntamento con la soap opera turca. Il titolo originario in turco della serie è Bay Yanlis: la media di spettatori è sempre al di sopra dei due milioni giornalieri e i dati di ascolto fanno segnare numeri da record, come quello del 30% di share tra i target femminili più giovani.

Yaman - dopo i successi di Bitter Sweet nell’estate 2019 e dello scorso anno con Daydreamer - in Mr Wrong veste i panni dell’affascinante ristoratore Ozgur, incapace di credere nell’amore e fermamente convinto del fatto che gli uomini cerchino soltanto il sesso nel rapporto con le donne. E l’addetta alle pubbliche relazioni, Ezgi Inal, interpretata da Ozge Gurel, deve stargli alla larga dopo la rottura con il fidanzato storico. L’idea di Mediaset di puntare sull’attore turco ha colto nel segno.

