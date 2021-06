Foto con l'uccello in mano, Elettra Lamborghini spiazza tutti

Giada Oricchio 17 giugno 2021 a

"Nessun Photoshop. Ho l'uccello in mano". Ancora una volta, Elettra Lamborghini spiazza e colpisce con la sua ironia e la totale mancanza di filtri. La cantante di "Pistolero", brano trash dal video ancora più trash, in cima alle classifiche di Spotify, è in vacanza a Mykonos con l'amica e conduttrice sportiva Ludovica Pagani. Giornate all'insegna del relax senza il marito Afrojack e del sano divertimento che puntualmente documenta sul suo profilo Instagram seguito da quasi 7 milioni di follower.

Ma la regina del twerking ha una dote: l'autoironia e lo ha dimostrato anche nell'ultima foto birichina. In costume intero bianco supersexy ad esaltare la forma smagliante, la Lamborghini ha pubblicato uno scatto tutto da ridere: "Foto con l'uccello in mano. Gli invidiosi diranno che è Photoshop". E in effetti sul palmo della mano dell'ereditiera c'è un volatile appollaiato, un bel gabbiano. Anche non prendersi troppo sul serio è un pregio e Elettra Lamborghini è una maestra di quest'arte.

