Domenica In, l'annuncio di Jasmine Carrisi emoziona: Al Bano dà la sua benedizione in diretta

Intervista doppia a Domenica In. Mara Venier domenica 23 maggio ha ospitato Al Bano e la figlia Jasmine chiamata a rispondere alla classica domanda: a chi somiglia id più caratterialmente? La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso ha detto di aver preso la parte migliore di entrambi: "Papà è molto determinato, mamma è super riflessiva“.

Mara Venier è legata ad Al Bano da una lunga amicizia: “A Cellino San marco (luogo di nascita del cantante, ndr) abbiamo fatto delle serate pazze, ci siamo divertiti moltissimo“.

Al Bano ha parlato a lungo di Jasmine: “Con lei è meglio non mettersi mai in difficoltà, se le dico di fare qualcosa lei puntualmente non la fa. E’ silenziosamente ribelle". “Io seguo il mio istinto“, ha replicato la giovane che stuzzica il genitore: “Che voto ti daresti come padre?“. Al Bano rigira la frittata: "Dovresti dirmelo tu… che voto mi daresti come padre?“. “Nove e mezzo, perché 10 non si dà a nessuno“. è la replica di Jasmine al padre che si descrive come un uomo “fatto di amore“ votato ad “amare incondizionatamente la famiglia".

Il consiglio che riserva alla figlia è una raccomandazione: “La tua felicità è la mia. Non abbandonare mai la strada della cultura, più ne hai e meglio è”. E così arriva la benedizione del leone di Cellino, emozionato, per l'erede che ha deciso di seguire le orme intraprendendo la carriera artistica.

