Chiara Ferragni nella foto con le sorelle Francesca e Valentina: il dettaglio non sfugge ai fan

Chiara Ferragni in posa con le sorelle Francesca e Valentina e il dettaglio (sul look) non sfugge ai fan. La regina delle influencer, ha trascorso un weekend ospite del Grand Hotel Tremezzo insieme con il marito Fedez, i bambini Leone e Vittoria, e le due sorelle. Nella foto di gruppo il trio si è fatto immortalare sulla terrazza che si affaccia sul lago di Como con lo stesso outfit: top e jeans. Segni particolari: bellissime.

Francesca è la secondogenita di casa Ferragni, ha 31 anni e, seguendo le orme del papà Marco, è un’affermata dentista di Cremona. Tra le tre sorelle è quella meno famosa e meno attiva sul web: lavora nello studio dentistico del padre. La più giovane di casa Ferragni, invece, è Valentina, anni 28 anni e grande appassionata di moda e beauty. La giovane, sulle orme della sorella fashion blogger, ha di recente lanciato la sua linea di accessori che ha ottenuto un grande successo.

Le tre sorelle sono molto unite e non è mancata la battuta sarcastica di un'utente sotto alla pioggia di post: "Ma Fedez ogni weekend ha sempre in mezzo le sorelle e la suocera" ha commentato.

