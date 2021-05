Isola dei famosi, il bagno di Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli è hot: completamente nudi in mare

31 maggio 2021 a

La scommessa bollente tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli nel 76° giorno dell’Isola dei Famosi 2021. Per passare il tempo a Cayo Paloma la modella ha sfidato il comico su una serie di prove fisiche, proponendo un finale più che erotico per chi avesse perso. Nessuno dei due ha però battuto l’altro nelle sfide e quindi in teoria non ci sarebbe da pagare il pegno. La Marchetti e Ciufoli si mettono però d’accordo e correndo verso il mare si levano i costumi e si gettano in mare completamente nudi, costringendo la regia ad oscurare le parti intime. "Siamo agli sgoccioli, quale miglior pretesto per liberarsi da tutto e lasciarsi andare a un semplice bagno nudi ai Caraibi” il commento della modella, che ha stretto un ottimo rapporto con Ciufoli, prima del bagno hot.

