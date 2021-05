Che periodo di m***a, Mahmood spiazza tutti dopo la gaffe della Toffanin

Giorgia Peretti 22 maggio 2021 a

Gaffe dichiarata, quella di Silvia Toffanin con Mahmood. Il cantante divenuto famoso al grande pubblico con la vittoria del Festival di Sanremo 2019 grazie alla canzone “Soldi” è ospite nel salotto di Verissimo. Nell’ultima puntata stagionale del programma del pomeriggio di sabato 22 maggio, Mahmood si racconta in un’intervista tra pubblico e privato. Non sono mancate le domande sulla situazione sentimentale del cantante, interrogativi per i quali il clima in studio si è gelato. “Come va sei innamorato?” - chiede curiosa la Toffanin. “Domanda peggiore non mi potevi fare. Posso essere sincero? È proprio un periodo di M…” – si blocca poco prima di finire la frase.

La conduttrice tenta invano di rimediare: “Avevo letto che eri fidanzato!”. Anche qui Mahmood sembra visibilmente imbarazzato continua così: “Non voglio pensare all’amore perché ho tanta confusone nel cervello. È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso”. La Toffanin a questo punto ammette la gaffe, e non chiede maggiori particolari.

Il discorso si sposta sull’attualità, Mahmood si è schierato senza indugi a favore del ddl Zan: "Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato". Nel corso della lunga intervista, Mahmood ha parlato anche della sua famiglia ammettendo di essere stato fortunato perché cresciuto in una famiglia molto comprensiva: “Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere”. Infine, l’artista si dice molto contento di tornare a suonare nei palazzetti anche se durante la pandemia ha dichiarato di aver smesso di cantare.

