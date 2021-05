In Sicilia a casa di Battiato, Emma scoppia in lacrime per il Maestro

Giorgia Peretti 22 maggio 2021 a

“Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale”, Emma Marrone ricorda così Franco Battiato. Il cantautore siciliano, venuto a mancare nei giorni scorsi, ha creato un grande vuoto nel mondo della musica italiana. La cantante salentina è ospite nella puntata di sabato 22 maggio, di Verissimo, dove racconta l’amicizia con Battiato. Il programma del pomeriggio condotto da Silvia Toffanin giunge al termine per questa stagione in grande stile, tra i tanti ospiti del mondo dello spettacolo anche Emma.

La 36enne ha ricordato di aver conosciuto l’uomo che si celava dietro l’artista e di aver trascorso una vacanza nella casa siciliana di Battiato: “Mi ha dimostrato tanta stima e lo porterò sempre nel cuore. Bastava guardarlo negli occhi per comprenderlo. Per me è sempre stata una persona quasi soprannaturale, aveva un’energia troppo forte per poterla racchiudere in poche parole. Dobbiamo solo essere grati a lui e alla musica che ci ha lasciato”, ha concluso commuovendosi la Marrone.

Nelle ore successive alla morte del cantante, Emma ha mostrato sui suoi profili social il dono che in passato le fece Battiato: un dipinto che aveva realizzato appositamente per lei. Su Instagram la Marrone ha spiegato ai suoi follower che Franco Battiato era riuscito a capirla a fondo e a cogliere nei dettagli che lei stessa ancora non conosceva della sua personalità. A Verissimo la cantante si è detta favorevole alla proposta di legge sull’omotransfobia: “Questa legge dovrebbe essere all’ordine del giorno, mi dispiace che passi come una cosa straordinaria come se fossimo nel Medioevo. Speriamo di risvegliarci in un Paese pronto ad accogliere tutto questo con grandissima normalità”.

Infine, la Marrone si dice molto contenta per la ripresa del tour il prossimo 3 giugno. Sarà la prima artista a salire sul palco: “Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare nuovamente”.

