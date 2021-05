Elodie e il balletto con i tacchi a spillo. Ma sul lato B spunta il particolare imbarazzante

Giada Oricchio 18 maggio 2021 a

a

a

Elodie bella da impazzire, ma i fan “bucano” il particolare. La cantante di “Guaranà” ha fatto faville sul palco del Festival di Sanremo 2021 con un medley e un balletto così sexy e glamour che le è valso il soprannome di “Beyoncé italiana”. Ebbene, Elodie è tornata in sala prove per una nuova coreografia che ha spopolato sui social: tacchi alti, calze a rete, body a perizoma, passi sinuosi e pose conturbanti hanno messo a tappeto i follower e a rischio le coronarie dei cuori deboli. Ma un dettaglio non è sfuggito agli occhiuti adulatori: un buchetto nelle calze proprio sul lato B. Ma che sarà mai davanti a tanta bellezza e bravura?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.