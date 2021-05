Amici, "tutto già scritto". Tam tam impazzito su finale e vincitore

Giorgia Peretti 15 maggio 2021 a

La finale della ventesima edizione di Amici è alle porte e le polemiche sul papabile vincitore iniziano a farsi sentire. Stasera, sabato 15 maggio, il talent show di Maria De Filippi, per la prima volta sarà in diretta alle 21:20 su canale 5 e la scelta del vincitore spetterà al televoto del pubblico da casa. Sangiovanni, cantante in gara per la squadra di Rudy Zerbi è tra i favoriti vincitori del programma ma sui social è polemica per le "conoscenze influenti" del cantante al di fuori della scuola di Amici. Conoscenze che potrebbero influenzare l’esito del pubblico.

Tra i finalisti anche Deddy, Aka7even, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile sono in corsa per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione, una finale tutt’altro che semplice visto i talenti in gara. Ma la sfida decisiva, secondo quanto viene scritto dai fans potrebbe essere proprio tra Sangiovanni e Giulia, la ballerina che gli ha rubato il cuore e a cui ha dedicato diverse canzoni d’amore durante il serale.

La battaglia è dura tra la coppia, entrambi molto amati e sostenuti dal pubblico. Basti pensare che la Stabile ha fatto incetta di voti per il premio Tim al termine di ogni puntata, grazie proprio al supporto della sua community. Ma dal canto suo Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni può contare sull’amicizia che lo lega con Madame, giovane rivelazione dell’ultima edizione del festival di Sanremo.

I due sarebbero originari della stessa zona e sembra che sia stata proprio lei a segnalare Sangiovanni alla casa discografica Sugar Music con la quale ha firmato il suo primo contratto. Ma non solo, Madame non ha mai smesso di sostenerlo anche da casa nel suo percorso ad Amici 20 attraverso stories dal suo profilo Instagram. Anche Maria De Filippi sembra avere a cuore la carriera del cantante, più volte lo ha sostenuto durante le sue crisi emotive, l’ultima si è verificata proprio pochi giorni fa con Giulia.

Insomma, per il momento i rumors sulla vittoria già scritta impazzano. L’originalità del cantante però resta indiscussa, complici anche i suoi outfit eccentrici che stupiscono il pubblico da casa e i giudici in studio. Se questa dote basterà a portare Sangiovanni alla vittoria non resta che scoprirlo nella finale di Amici 20.

