Festa della mamma, Vasco Rossi fa gli auguri alla sua: è lei la vera rocker

09 maggio 2021

a

a

"Auguri alla mia mamma Rock e a tutte le mamme! Per mettere al mondo dei figli ci vuole impegno e coraggio, soprattutto per le donne. Sono loro che creano... dal niente ..la Vita! W le mamme!!". È un Vasco Rossi tenero quello che oggi è apparso sulle bacheche social dei suoi fan. Il rocker di Zocca ha dedicato un pensiero per la Festa della mamma a sua madre pubblicando alcuni scatti amarcord. SI vede il piccolo Vasco in fasce tra le braccia della mamma, e la donna con il nipote Lorenzo.

