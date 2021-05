Il suo discorso al Primo Maggio è giusto, così anche Di Maio fa la corte a Fedez

Giorgia Peretti 07 maggio 2021 a

Fedez e il suo monologo continuano a far parlare negli studi televisivi de L’Aria che tira, il talk mattutino condotto da Myrta Merlino. Nella puntata di venerdì 7 maggio, a commentare quanto accaduto dopo il terremoto sganciato dal rapper è proprio Luigi Di Maio, ospite d’onore nel salotto de La 7. Un discorso che ha diviso il governo e fatto tremare i palazzi della televisione di Stato, accusata di censura dal cantante stesso. Fedez a riprova di quanto detto sul palco poche ore dopo pubblica un video della chiamata dove sembrerebbe ricevere da parte dei dirigenti Rai, delle indicazioni per modificare il proprio testo. Su questo la Merlino non ci gira toppo intorno e domanda diretta: “C’è stata censura da parte della Rai?”.

“Anche ascoltando i rappresentanti in commissione di vigilanza Rai, quello che è venuto fuori dalla ricostruzione della chiamata sicuramente ci sono state delle obiezioni. Al di là delle polemiche, il discorso che Fedez ha fatto dal palco è condivisibile”, risponde Di Maio. Poi non nasconde il proprio consenso al gesto del cantante: “Dire che in questo paese si trova il tempo per decretare il vitalizio a Formigoni, ma non si trova il tempo per approvare il ddl Zan che è un decreto-legge di civiltà è assurdo. È da mesi che stiamo parlando di questo ddl, andava approvato e poi andava passato a tutte le altre questioni importanti come i ristori, per far ripartire il paese".

Tra il ministro degli Esteri e il cantante sembra esserci un’amicizia da quanto trapela dell’intervista alla Merlino: “Poi io conosco Fedez, sarà di parte, come artista ci ha dato una mano a noi del M5s, perché ci siamo ritrovati sullo stesso campo su alcuni temi. Poi lui ha iniziato la sua splendida carriera che è cresciuta sempre di più e non abbiamo più condiviso nulla. Ma c’è una sintonia rispetto a dei temi", continua Di Maio, che poi tira in ballo anche Chiara Ferragni: “Io vedo che c’è questa abitudine di trattare con snobismo sia Fedez che Chiara, lei è un’imprenditrice italiana che con i social ha costruito un’azienda in cui si investe. Con i social crea un indotto economico, intorno a lei lavorano delle persone. Lei è andata a parlare alla Oxford University, ora io credo che questa sia la nuova frontiera delle imprese", conclude.

