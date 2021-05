"Stiamo tornando", colpo di scena su Ulisse. Ecco perché la Rai ha sospeso il programma di Alberto Angela

08 maggio 2021 a

a

a

Perché non andrà in onda mercoledì prossimo Ulisse il piacere della scoperta, il programma di Alberto Angela su Rai1? Le voci si sono accavallate per tutta la giornata, la sospensione del programma sembrava l'epilogo inevitabile dopo le ultime performance degli ascolti della trasmissione.

Fedez e la figuraccia con Salvini: "La priorità di un politico...". Perché fa dietrofront

Ma a riaccendere le speranze dei fan di Alberto Angela, numerossissimi sui social ,è proprio l'account Facebook di Ulisse: "Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha obbligati a rallentare il ritmo di produzione ma stiamo preparando le due ultime puntate della serie di quest’anno". Lo stop sarebbe dunque dovuto all'"emergenza Covid" e il riferimento è ad alcuni membri dello staff, scrive Repubblica, che sarebbero risultati positivi al coronavirus.

Pippo Baudo asfalta la Rai e la sinistra. "Fedez? Gli avrei spento le telecamere"

Nulla è perduto, insomma, e arriva anche l'annuncio di "due puntate inedite, del tutto nuove. La prima è dedicata a San Francesco e a Chiara, due protagonisti del Medioevo, santi e ribelli. Ne racconteremo la storia muovendoci nei luoghi in cui tutto è accaduto", si legge nel post.

Ulisse di Alberto Angela sospeso da Rai1. Bufera ascolti, cambia tutto

" La seconda affronta un tema di grande attualità: la crisi climatica che stiamo attraversando. Quali le cause? Siamo ancora in tempo ad evitare che la situazione precipiti? Cosa possiamo fare? Anche la riedizione del Gattopardo sarà recuperata il più presto possibile. Come potete immaginare, abbiamo lavorato in piena emergenza e stiamo ultimando le nuove puntate. #Ulisse sta tornando", promette il programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.