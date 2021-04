Anna Tatangelo, "tacchi a spillo e posizione sexy" Il nuovo singolo Serenata esplode su Instagram

Giada Oricchio 28 aprile 2021 a

Anna Tatangelo infiamma il web in vista dell'uscita del nuovo singolo "Serenata" il prossimo 30 aprile. Sempre meno "Ragazza di periferia" e sempre più vamp, la cantante originaria di Sora ha pubblicato su Instagram una foto davvero birichina che ha mandato in tilt i fan: tacchi a spillo, outfit bianco neve e perizoma a vista. L'artista 34enne appare così sexy sulla cover di “Serenata”, prodotto da Dat Boi Dee e già disponibile in pre-save. La canzone è l'ultima spiaggia, il modo per nascondere le fratture di una storia d'amore finita. Il brano segue il successo di quest'estate "Guapo” feat. Geolier e di “Fra me e te” feat. Gemitaiz.

