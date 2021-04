Domenica In, Mara Venier scatenata al parco. Lo show con il nipote Claudio: "Il mio ballo più bello"

Giada Oricchio 25 aprile 2021 a

Claudio il grande amore di Mara Venier e quel buffo soprannome: "nonna pipì". La conduttrice e "signora della domenica", come è stata soprannominata per gli eccellenti ascolti di "Domenica In" su RaiUno, ha nel nipotino di 3 anni il suo tallone d'Achille e il suo cavaliere d'eccezione come si vede da un video pubblicato sul suo account Instagram. Nella breve clip, Mara Venier prende in collo il piccolo Iaio e inizia a ballare sulle note di "Wonderful world" suonate da un artista di strada a Villa Borghese.

A sua volta, Claudietto abbraccia la nonna e le poggia la testa sul petto con gran tenerezza. "Il mio ballo più bello" ha scritto la conduttrice, ma a colpire i follower è stata una frase pronunciata dal bimbo: "Nonna pipì, nonna pipì". È stata la Venier in persona a riderci su e a spiegare ai fan che si tratta di un soprannome a tutti gli effetti: "Mi chiama nonna paperina o pipì".

