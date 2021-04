Elisabetta Gregoraci, svelato il mistero delle rose rosse? Chi è il corteggiatore

Giada Oricchio 08 aprile 2021 a

Chi ha mandato trecento rose rosse a Elisabetta Gregoraci? E’ caccia al passionale corteggiatore. L’ex signora Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un monumentale fascio di rose rosse adagiato dentro la vasca da bagno. Dentro c’era anche lei sorridente in costume da bagno rigorosamente rosso. “300 rose rosse, grazie, chiunque tu sia” recita la caption. E dunque chi è che prova a conquistare il cuore della bella Gregoraci? Dagospia aveva fatto il nome di un noto imprenditore veneto che però ha smentito, mentre il settimanale “Chi” è tornato sulla “vecchia conoscenza” Stefano Coletti, 32enne ex pilota, oggi imprenditore nel settore immobiliare con residenza a Monte Carlo nel Principato di Monaco.

Il nome di Coletti era venuto fuori già durante la partecipazione della conduttrice calabrese al GFVip 5 per alcuni aerei carichi di amore ma anche di mistero sull’identità dell’ammiratore. Dalla rosa dei pretendenti non va escluso lo stesso Flavio Briatore. I due ex coniugi si fanno vedere spesso insieme al figlio Nathan Falco e come rivelò la Gregoraci, durante la quarantena dello scorso anno, l’imprenditore piemontese le chiese di risposarsi.

