Isola dei Famosi, naufraghi fuori controllo con Fariba Tehrani e Vera Gemma

Giada Oricchio 22 aprile 2021 a

Fariba Tehrani una caina. Vera Gemma una bugiarda. Gilles Rocca un prepotente. All’Isola dei Famosi 2021, i naufraghi non se le mandano a dire: dal cibo al fuoco, l’unica costante sono le parole grosse.

Roberto Ciufoli, leader della settimana in Honduras, ha battibeccato con Vera Gemma: lui sostiene di averle detto di non svegliare Gilles perché avrebbe fatto lui il turno dell’alba vicino al fuoco, lei afferma di non averlo sentito e comunque di averlo chiamato perché non si fida. “Te l’ho detto quattro volte di non andare a svegliarlo, c’ero io, facevo io” ha precisato Roberto a Vera che ha replicato: “Io non l’ho proprio sentito, non è vero, non lo hai detto, io ho sentito ‘Vera vai pure tranquilla a dormire, ci penso io al fuoco. E poi non mi fido di te, mi devo fidare di te che fai l’amico mio e poi mi nomini? Dovrei essere scema. E se poi non lo sveglio, Gilles si arrabbia con me. Sono stanca di essere attaccata per ogni cosa che faccio”. Ciufoli ha insistito: “Ma se mi hai pure risposto che se non lo facevi si arrabbiava, quattro volte ti ho detto di non andare. Non è vero? Beh, puoi dire quello che vuoi, io so come sono andate le cose. Se non ti fidi di me è un problema tuo. Pensa che giochetto che fai. Sei talmente piccola che devi fare questi giochetti. Pensi che io sono piccolo come te che ti dico non lo svegliare così poi ti nomino perché non lo hai fatto?Sei bugiarda e completamente vuota”.

A dare manforte a Vera, ci ha pensato Fariba (che il giorno prima aveva polemizzato con la stessa Vera, nda): “Assolutamente non ha detto di svegliarlo. Solo quando ha visto che lo chiamava, ha provato a fermarla, ma era tardi. E’ un pretesto per attaccare noi nonostante cerchiamo di rispettarli”. In confessionale, Ciufoli ha ribadito che “Vera e Fariba stanno cercando di innescare una polemica in ogni momento e di seminare zizzania”. La figlia d’arte ci è rimasta male: “Non merito di essere chiamata zero e nullità da chi non mi conosce, io non mi sarei mai permessa di dirglielo specie per una ca**ata”.

Anche Ubaldo Lanzo ha qualcosa da ridire con la mamma di Giulia Salemi e si è confidato con Andrea Cerioli: “Avevamo chiarito lunedì. Se fosse stata zitta era finita, invece ieri è venuta con quella faccia a darmi un’altra coltellata con il sorriso e poi ha detto che mi vuole bene. Io avevo sentito che Vera me la metteva contro e che le aveva detto di stare attenta a me perché l’avrei nominata. Fariba in puntata ha negato, il giorno dopo è venuta da me e ha detto che era vero ma non poteva dirlo perché doveva difendere Vera. Mi ha tradito! E’ una caina! Non so come definirla. Nei riguardi di Fariba non c’è più sentimento, non c’è più nien, è calato il gelo”. Il risentimento si è trasformato in un battibecco a fior di pelle per un ramo bagnato.

Altra naufraga delusa è Francesca Lodo. Gilles le si è rivolto in modo sgarbato e l’ha accusata di essere sempre in prima fila quando c’è da mangiare: “Sono molto arrabbiata. Mi ha accusato di bramare davanti alla pentola di riso, di sgomitare e sorpassare le persone con la ciotola in mano. Gli voglio bene, ma questo atteggiamento non mi è andato giù. E’ sempre il primo che prende da mangiare e prende il pezzo più grosso senza che nessuno gli dica nulla. Prima di esplodere conto fino a 100, lui dovrebbe contare fino a 1000”. Cerioli ha fatto da paciere: “Tante volte si mette di mezzo un certo nervosismo anche se questo non lo giustifica. Loro hanno un bel rapporto di amicizia e Francesca c’è rimasta male. Credo sia solo fame e stanchezza”.

