L'Aria che tira, Myrta Merlino e l'adorazione per Sgarbi: "Gira senza mascherina e si vuole fare le canne"

21 aprile 2021 a

a

a

“Adoro!”. Vittorio Sgarbi si conquista l’ormai tipica espressione di apprezzamento degli ultimi anni per i suoi comportamenti stravaganti. A pronunciarla è stata Myrta Merlino nel corso della puntata del 21 aprile di L’Aria che tira, trasmissione in onda su La7. La giornalista ha commentato così un servizio in cui veniva intervistato il parlamentare e noto critico d’arte: “Sgarbi gira senza mascherina e si vuol pure fare le canne, adoro”.

"Virologi come Totti, hanno paura del ritiro..." Senaldi irride i volti televisivi del Covid | VIDEO

Nella giornata mondiale della canapa Sgarbi si è infatti schierato a favore della depenalizzazione dell'uso personale di marijuana: “Ho preso questa posizione da sempre, andavo a trovare Vincenzo Muccioli (fondatore della Comunità di San Patrignano, ndr), ma sono sempre stato dalla parte di Marco Pannella perché il proibizionismo porta soltanto ad un incremento e ad un potenziamento dell'azione criminale che è dietro le droghe”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.