Il "vaffa" di Myrta Merlino, che distrugge Beppe Grillo. "Problema per Di Maio", salta l'intervista a L'Aria che tira

Salta all'ultimo l'intervento di Luigi Di Maio a L'aria che tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino! E scatta il giallo: imbarazzo per il video di Beppe Grillo? La comunicazione ufficiale dello staff del ministro degli Esteri è stata: "È insorto un problema improvviso, non possiamo...". Poi la giustificazione ufficiale: "Il ministro ha avuto un impegno imprevisto".

Secondo ricostruzioni effettuate da Il Tempo poco prima dell'inizio della trasmissione è arrivata la comunicazione della visita in Italia domani della ministra degli Esteri libica, Najla Mangoush. E immediatamente sono state convocate riunioni per preparare l'incontro ed esaminare i dossier aperti.

Nel corso della trasmissione la stessa Merlino aveva preso posizione sul video di Beppe Grillo, in cui il leader del M5S ha difeso il figlio Ciro e gettato fango sulla ragazza, presunta vittima di violenza sessuale: "La frase di Grillo sulla ragazza, che non ha denunciato subito e quindi era consenziente, è davvero inaccettabile, una frase carica di stereotipi, che spazza via in dieci secondi decenni di battaglie sul rispetto delle donne e fa confusione tra presunte vittime e presunti colpevoli. Quel video ha prodotto un danno a Grillo stesso, al figlio e al Movimento 5 Stelle intero. Oggi vaffa te lo dico io Beppe, da donna e da madre. Come si può dire che il processo non serve e che ci sono innocenti a prescindere? Ieri Grillo non è apparso lucido e in molti, anche tra i 5 Stelle, si chiedono come un uomo in questo stato possa gestire una fase politicamente così difficile per il M5S. Ieri la passione non è mancata, il cervello...".

