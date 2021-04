Donzelli collegato in tv dalla soffitta di casa, il siparietto con Vergassola è esilarante

15 aprile 2021 a

Uno di quei siparietti che non t'aspetti. Nella puntata di "Agorà“ andata in onda su RaiTre giovedì 15 aprile, l'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli confessa di essersi positivizzato e, per questo, di essere collegato da casa. Alle sue spalle, però, si vede il fondale di Fratelli d'Italia e così in studio sale la curiosità.

“Grazie a tutti per averci seguito #agorarai torna domani mattina alle ore 8:00 su @RaiTre. Conto su di voi”.@luisellacost pic.twitter.com/wwFSX8fogS — Agorà (@agorarai) April 15, 2021

Sia la conduttrice Luisella Costamagna che l'ospite Dario Vergassola chiedono ulteriori informazioni al deputato di FdI il quale conferma di vivere isolato nella soffitta di casa in attesa di negativizzarsi dal Covid. Donzelli assicura di svolgere da lì anche le riunioni di partito. Ed è a questo punto che comincia il siparietto con Dario Vergassola che confessa davanti alle telecamere: "Quasi quasi lo voto", poi prosegue la scenetta promettendo a Donzelli: "Ti telefono io". Tutto in diretta tv su "Agorà".

