TikiTaka, sui gay nel calcio scatta la rissa. Cruciani senza freni con la psicologa dello sport

Non era mai accaduto prima, ma Piero Chiambretti mette in atto una vera rivoluzione a TikiTaka. Nel programma di Mediaset arriva la psicologa dello sport quando si parla, in studio, di omossessualità nel calcio.

Lei si chiama Francesca Cenci, conosciuta al piccolo schermo per le sue partecipazioni. E' in collegamento con lo studio di Cologno Monzese e quando Chiambretti manda in onda un servizio del 1982 accade di tutto. Compreso uno scontro epocale con Giuseppe Cruciani.

Ma andiamo per gradi. L'intervista mandata in onda da Chiambretti è quella realizzata a Ciccio Graziani in cui gli chiedono un parere sull’omosessualità nel mondo del pallone. Secondo la psicologa l’omosessualità nel mondo del calcio esiste, ma si cerca di tenere nascosto questo fenomeno. “I calciatori sono un modello di riferimento e avvertono la necessità di rispecchiare il cliché del tipico maschio Alfa. Si sentono obbligati a essere come il mondo li vuole”, dice la psicologa.

“La scelta di nascondere l’omosessualità non è solo del ragazzo, ma è una decisione condivisa, dall’entourage e dalla scoietà del calciatore stesso, che vogliono difendere la sua immagine pubblica”, continua la psicologia. Che, poi, fa una riflessione ulteriore: “Si protegge il personaggio ma la persona? Spesso questi ragazzi non stanno bene psicologicamente”.

E dopo questa domanda accade di tutto: si scatena Cruciani dicendo che l’omossessualità nel calcio non esiste. Risponde la Cenci. Ma Chiambretti mette palla al centro.

Ma chi è la psicologa che ha fatto discutere tutti nella puntata di ieri? Francesca Cenci è psicologa e psicoterapeuta, docente per la scuola dello sport Coni e preparatore mentale della federazione italiana tennis, consulente per la federazione ciclistica italiana. Oltre ad avere pubblicato 4 libri editi da Tecniche Nuove e un Ebook gratuito sul covid, durante i suoi 6 anni in ospedale vanta alcune pubblicazioni scientifiche di valore e negli ultimi anni è anche Docente per la Scuola dello sport Coni, come specializzata in tecniche di comunicazione assertive e strategie vincenti per lavorare in gruppo. Per la Federazione Tennis è stata per 5 anni la responsabile dell’area mentale del Centro Tecnico Periferico di Palazzolo sull’Oglio e docente per l’Istituto di Formazione Lombardi.

