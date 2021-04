L'Aria che Tira, ecco il ritorno in studio di Myrta Merlino. E riparte da Matteo Renzi

Giorgia Peretti 06 aprile 2021 a

Dopo più di due settimane di stop, nella puntata di martedì 6 aprile, Myrta Merlino è tornata a condurre nello studio de L’aria che tira. La conduttrice del talk show mattutino di La7 aveva dovuto cedere il posto a Francesco Magnani a causa di un forte dolore alla spalla, che poi si è rivelata essere un’ernia molto dolorosa che l’ha costretta a fermarsi e seguire la trasmissione da casa.

Grandi novità per celebrare il suo rientro, una su tutte è il restyling dello studio, compare una scrivania e al post dello sgabello stavolta c’è una poltrona. Una scenografia che strizza l’occhio a quella del David Letterman Show, come più volte è stato annunciato. Myrta Merlino non ha abbandonato però i suoi telespettatori, commentando ogni puntata e rendendoli partecipi al countdown per il rientro in studio attraverso i suoi canali social.

“Voglio ringraziare la mia squadra e Francesco Magnani, per la prima volta vi vedevo da fuori, perché io vivo qua dentro. Che belle novità, un nuovo tavolo e uno studio che mi riempie di gioia" queste le parole di apertura della puntata di martedì.

La Merlino ha fatto il pieno di energie e torna nel suo studio in gran forma: “Che bello essere qua con voi! Sono veramente felice di essere tornata, sono super carica". Una puntata scoppiettante, annunciata poche ore prima della messa in onda, dalla conduttrice stessa sulle sue stories di Instagram, che conterà la presenza anche del leader di Italia Viva, Matteo Renzi con il quale si affronteranno le questioni dei viaggi in Arabia Saudita e l’amicizia con il principe erede Bin Salman.

