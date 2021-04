L'Aria Che Tira, Myrta Merlino torna in studio: il restyling obbligatorio per la sua salute

Giada Oricchio 03 aprile 2021 a

Svelato il mistero delle condizioni di salute di Myrta Merlino, la conduttrice de “L’Aria che Tira” su LA7: “Tornerò in tv la prossima settimana, stavo per svenire in diretta”. A inizi marzo, la brava Myrta Merlino aveva lasciato il timone del suo programma nella mani di Francesco Magnani per un paio di giorni, poi era tornata in video, ma aveva il braccio appoggiato su un cuscino e stava attenta a non fare i più impercettibili movimenti. Disse agli ospiti in studio e ai telespettatori: “Pensavo di stare meglio, invece dalla testa, il dolore è passato al braccio, è forte, ma ne uscirò. Poi il 12 marzo aggiunse: “E’ una crisi di cervicale mostruosa. Posso cascare a terra da un momento all'altro”.

Il giorno dopo, per ordine dei medici, fu messa a totale riposo. A distanza di 25 giorni, la Merlino rompe il silenzio in un’intervista a “Il Giornale”: “Capita pure che ti si blocchi il braccio mentre conduci e che un dolore lancinante ti faccia quasi svenire in diretta. Abbiamo colto l'occasione per fare un restyling dello studio. Un lavoro semplice, una scenografia in stile Letterman Show, in cui io sono seduta al tavolo e l'ospite al mio fianco. Ma soprattutto con una sedia ergonomica: mi hanno spiegato che stando in quella posizione appoggiata a uno sgabello caricavo tutta la tensione sul mio corpo, invece bisogna scaricarla”. Dunque, uno stop dovuto a una postura sbagliata assunta per anni.

