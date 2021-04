Julia Roberts e Tom Hanks, così Hollywood si sposta in Australia

05 aprile 2021 a

a

a

Hollywood si è spostata in Australia. La zona di Sidney è diventata la nuova mecca del cinema. Complici la pandemia e gli ingenti finanziamenti del governo australiano, le star si stanno trasferendo per lavoro e vacanza in quella già passata alla storia come Aussiewood.

Arte: George Clooney, 'I marmi del Partenone devono essere restituiti alla Grecia'

Tra le tante star che hanno deciso di andare dall'altra parte del mondo per lavorare in sicurezza (in Australia solo 7 contagi in una settimana) ci sono Julia Roberts, Nicole Kidman, Zac Efron, Natalie Portman, George Clooney, Tilda Swinton, Colin Farrell, Viggo Mortensen, Matt Damon e Sean Penn. Con buona pace dei tanti australiani che, invece, non sono ancora potuti rientrare nel loro Paese per le restrizioni Covid.

**Cinema: è morto Yaphet Kotto, il cattivo che voleva uccidere James Bond**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.