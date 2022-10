Cinema: Tom Cruise vende ranch 'nido' del matrimonio con Katie Holmes** (2)

24 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Ma Cruise potrebbe aver bisogno di arruolare alcuni dei suoi amici famosi per aiutarlo a liberarsi della proprietà dalle mani, poiché il prezzo richiesto è molto al di sopra del prezzo di listino medio della zona. Tuttavia, questa casa non è solo un pezzo di proprietà immobiliare di lusso, ma ha anche un sacco di storia di Hollywood. Secondo Top Ten Real Estate Deals, il ranch è il luogo in cui l'attore ha trascorso gran parte del suo matrimonio con Katie Holmes e si è divertito con i suoi figli.

È anche il luogo della sua ultima importante intervista con Oprah Winfrey, in seguito al loro memorabile discorso del 2005 durante il quale Cruise saltava su e giù sul suo divano mentre proclamava il suo amore per Holmes. Cruise possiede anche case a Beverly Hills e Clearwater, in Florida, la sede della Chiesa di Scientology.