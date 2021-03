Uomini e Donne, la nuova vita da mamme di Beatrice Valli e Giorgia Lucini: nessuna paura di pancia e smagliature

Giada Oricchio 30 marzo 2021 a

a

a

Beatrice Valli e Giorgia Lucini: le influencer che cambiano i canoni estetici di Instagram. Valli e Lucini sono due ex troniste e corteggiatrici di "Uomini e Donne", il dating show di Maria De Filippi che ha dato fama a molti giovani. Ma cosa hanno in comune le due belle e giovani donne? Sono diventate mamme da poco e soprattutto non temono di mettere in mostra il loro corpo che cambia. Via l'ossessione per Photoshop e forme perfette e impossibili e dentro l'accettazione di sé e di forme ingentilite dalla gravidanza. Nessuna paura di mostrare il ventre senza muscoli tartarugati e le smagliature su gambe o seno. Naturalezza contro falsezza (cit. Stefania Orlando).

"Ma chi ca**o sei?" "Esorcista" la lite Vera-Gilles scatena l'inferno

Beatrice Valli si sposerà presto con l'influencer Marco Fantini e a 25 anni ha già avuto tre figli. La gravidanza le ha lasciato qualche kg in più rispetto al passato e davanti alle critiche crudeli e feroci dei follower ha risposto picche: "Ci metterò il tempo che voglio per tornare in forma senza sensi di colpa". Stesso discorso per Giorgia Lucini, 28 anni, sposata con Federico Loschi, giocatore di basket: due figli in due anni. La simpatica Giò ha postato le sue foto in intimo nero su Instagram: "Panza c'è e pure parecchia". Anche lei ha mandato un messaggio "body positive": l'amor proprio aumenta l'autostima e mette k.o. gli haters alla perenne ricerca della defaillance del vip di turno per sentirsi meno irrisolti. In fondo, non è bello ciò che è bello, ma ciò che ci fa sentire bene.

Video su questo argomento L'annuncio di Tommaso Zorzi a Elisabetta Gregoraci: ho querelato Fulvio Abbate. E al piccolo Nathan faccio un regalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.