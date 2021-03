Uomini e Donne, Tina Cipollari accusa e umilia Gemma Galgani: "Eri l'amante...". Volano stracci

Giada Oricchio 27 marzo 2021 a

Colpo di scena a "Uomini e Donne", il dating show di Maria De Filippi: l'opinionista Tina Cipollari rivela che Gemma Galgani sarebbe stata amante di Walter Chiari, ma la dama nega. Nella puntata di venerdì 26 marzo di "Uomini e Donne", Tina apre l'armadio di Gemma e tira fuori un celebre scheletro. O almeno così credeva. La dama torinese entra in studio con un paio di ballerine ai piedi ché il ricordo del volo dalle scale è ancora troppo fresco e doloroso. Poi inizia a sospirare sugli uomini che da corteggiatori si trasformano in latitanti d'amore.

La Cipollari, particolarmente su di giri, la interrompe: "Basta con queste scene. Nella tua vita hai fatto tanto. So che sei stata l'amante di Walter Chiari". Maria De Filippi urla: "Tinaaaa" a mo' di bavaglio con il risultato che l'opinionista scatta in piedi e rinvanga una vecchia intervista della Galgani al settimanale "DiPiúTv": "Non dico niente che non sia pubblico. Tu lo hai dichiarato! Ha detto 'Ho avuto una vita piena di amanti... Ho preferito fare l'amante che la moglie. Ho avuto diversi amanti, tra cui Walter Chiari".

Gemma nega a pieni polmoni: "Mai dichiarato che ho avuto relazione con Walter Chiari. Mi prendo le responsabilità di quello che dico io, leggi la mia rubrica sul magazine del programma. Lì parlo della mia vita" e Tina: "Della tua vita non mi importa un fico secco e tuoi scrivere qualsiasi cosa senza verifica. Ma chi ti credi di essere?! Ti sei montata la testa".

La protagonista di "Uomini e Donne" ha un piglio comandino, tutt'altro che arrendevole come negli sfoghi piagnucolosi del post puntata, e ribadisce di non essere stata l'amante di Walter Chiari: "Era noto a tutti gli addetti ai lavori che Walter Chiari saltasse gli spettacoli. Ho detto che è stata una grande intesa professionale perché gli ho fatto da balia quando è venuto a fare uno spettacolo nel teatro dove lavoro. Era capace di non presentarsi alle nove di sera, io ho fatto sì che rispettasse gli impegni. Con me DiPiú non è stato serio e corretto, ha scritto cose mai dichiarate. Se poi prendi in considerazione le cose che scrive un tuo amico giornalista, dico che fa fede solo quello che scrivo io. E non deve passare il messaggio che ho avuto tanti amanti e li voglio ricchi. Io mi sono separata per essere indipendente e non fare la moglie di". Dunque, da una parte c'è Tina, di oro vestita, che pretende di rintracciare il giornalista e l'articolo risalente a 5 anni fa, dall'altra c'è Gemma che sponsorizza meglio di Giorgio Mastrota con i materassi, la sua rubrica autobiografica/apologetica sul magazine "Uomini e Donne".

La De Filippi asseconda il teatrino e fa contattare la giornalista che a sua volta deve riaprire i cassetti della memoria: "Tina, ora non ti posso accontentare, la persona deve andare a ricercare l'intervista. Ci vorrà un po' di tempo". Si passa alla conoscenza con Domenico, simpatico nonostante l'esasperante incontinenza verbale. È un uomo ben tenuto, intelligente, acculturato, 6 anni più piccolo di Gemma, tuttavia il volto da Don Peppone, il fisico lievemente pingue e la tendenza a una vita quieta rientrano tra le caratteristiche che non garbano all'effervescente e mondana 72enne.

"Come è andato il nostro aperitivo? Ci siamo abbastanza trovati" risponde Gemma alla domanda della De Filippi, mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari scrivono l'instant-epitaffio: "Conosciamo Gemma, non è interessata a Domenico. Finiamola qua", ma la Galgani, che pure ha bisogno di qualcuno per stare sulla sediolina rossa, prende tempo. Ed ecco il secondo colpo di teatro, dopo quello di Walter Chiari. Tiní, nota per essere l'opinionista "ruba cachet" o "scalda sedia" per i silenzi lunghi un'intera stagione, prende la parola e sferra un colpo da ko: "Gemma, sei libera di conoscere Domenico, basta che poi non fai come sempre che inizi a parlare male. Tu hai due atteggiamenti: o piangi disperatamente per chi non ti vuole o dirai le cose più orribili per scaricare chi non ti interessa". Gelo in studio.

