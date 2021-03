15 marzo 2021 a

Patrizia Groppelli, la compagna di Alessandro Sallusti, svela cosa c’è davvero sotto i collegamenti video a distanza... sopra una giacca d’ordinanza. E dove la videocamera non inquadra... Ecco il direttore del Giornale come si collegava a Domenica In anche se il pubblico di Mara Venier ha visto solo il "mezzo busto".

