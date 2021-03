Mineo e Luxuria hanno la stessa voce. Cosa dice il parlamentare dem

Gianfranco Ferroni 12 marzo 2021 a

Nel Pd, nonostante tutto, c’è ancora chi ha voglia di scherzare. Un esempio? Ieri un parlamentare dem notava una singolare coincidenza: «Ho sentito qualche giorno fa, a breve distanza uno dall’altro, in tv, Corradino Mineo e Vladimir Luxuria: hanno la stessa voce. Sono anni che li conosco, ma non me ne ero mai accorto».

Sembra una battuta, eppure risentendo con attenzione le loro voci è proprio così. «Certo, Luxuria ha tutto un altro fascino, è imbattibile», ha commentato il piddino, dal profondo del cuore.

