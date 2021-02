Luxuria: non sarei perfetta come ministra della Transizione?

11 febbraio 2021 a

«Scusate ma non sarei perfetta io come Ministra della Transizione?». Scherza così Vladimir Luxuria su Twitter, dopo l’annuncio l’inserimento del ministero per la transizione ecologica nell’agenda di governo.

Scusate ma non sarei perfetta io come Ministra della Transizione? #Draghi #crisigoverno — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 10, 2021

L'ex parlamentare ha voluto commentare così in maniera ironica la proposta avanzata a Draghi da parte del Movimento Cinquestelle. «Un’ottima notizia: il ministero per la transizione ecologica entra nell’agenda di governo e diventerà realtà. Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricato Draghi per la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta. Ho disposto che la votazione sul governo Draghi, oggi sospesa, si svolga sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani». Aveva così commentato su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi.

«Mario Draghi ci ha preannunciato che nascerà il ministero della Transizione ecologica, che nasce da una proposta condivisibile del M5S e che lui ha colto immediatamente, perché i Paesi più avanzati già oggi fanno questo. Ci siamo permessi di chiedergli che il ministro della Transizione ecologica sia una persona competente perché non abbiamo tempo per insegnare il mestiere a un nuovo ministro, e lui ha annuito». Così all’AdnKronos il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi nell’ambito delle consultazioni. Draghi potrebbe dunque nominare direttamente un ministro della Transizione ecologica, e non un ministro dell’Ambiente? «Direi che farà questa seconda cosa». Se sarà un tecnico o un politico «difficile dirlo».

