Gianfranco Funari, il sogno della vedova Morena Zapparoli: vorrei festeggiarlo così ma...

“Vorrei incontrare la figlia di Gianfranco”: adesso la vedova di Funari ha un sogno. E fa un appello. Morena Zapparoli, terza moglie del giornalista scomparso nel 2008, vuole festeggiare una data: il 21 marzo Gianfranco Funari avrebbe compiuto 89 anni.

“Vorrei incontrare la figlia della prima moglie di Gianfranco, che si chiama Carlotta. Ci vediamo di rado, ma vorrei invitare le donne che lo hanno amato ovviamente rispettando le norme anti-Covid per spegnere le candeline, come se lui fosse ancora fra noi”, racconta a Il Tempo la vedova. “Sarebbe il coronamento di un desiderio che nutro da molti anni. Carlotta e poi la sua seconda moglie hanno amato Gianfranco come me, che sono stata la terza moglie”, ricorda la Zapparoli. Che riavvolge il nastro dei ricordi: “Mi ha messo in video perché diceva, Morena me serve”, dice Morena che è stata per molti anni assistente di Funari oltre che volto delle sue trasmissioni. Ricorda benissimo il primo giorno in cui andò in video: “Se prendi una papera ti boccio. Per fortuna sono riuscita a essere promossa da Gianfranco”.

ma...La Zapparoli racconta un Funari inedito, che amava tantissimo le donne. “Con loro aveva un bellissimo rapporto. Ne faceva lavorare tante nella sua redazione, è stato un uomo che ha sempre creduto nel talento femminile”, continua Morena. Ora ha un nuovo compagno, che si chiama Antonio. “Sono dell’idea, nessuno potrà farmela cambiare, che è stato proprio Gianfranco a farmi conoscere Antonio. Lui diceva sempre: “Quando non ci sarò più devi rifarti una vita”.

