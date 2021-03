Sanremo 2021, Max Gazzè e lo scivolone tra le poltrone: com'è caduto

Giada Oricchio 07 marzo 2021 a

Max Gazzè ruzzola tra le poltrone vuote del Teatro Ariston del Festival di Sanremo durante la finalissima. L’originale cantautore, in gara con “Il Farmacista”, dopo essersi travestito da Leonardo da Vinci e Salvador Dalì, per la serata finale ha scelto di interpretare Clark Kent-Superman. Durante l'esibizione si è levato gli occhiali e ha aperto la camicia lanciandosi sulle poltroncine rosse del teatro e finendo in un terribile capitombolo. Si è rialzato un po’ acciaccato e ha continuato a cantare, ma alla fine ha sussurrato al maestro: “Eh so caduto”. Il web si è scatenato: “Chissà che si aspettava saltando così” e via a meme e gif.

RAGA MA MAX GAZZÈ CHE SI É FUMATO OGGI STO MORENDO #Sanremo2021 pic.twitter.com/IMV9CLHZ0M — BEA (@signofliam) March 7, 2021

