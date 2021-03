Sanremo 2021, Ornella Vanoni superstar all'Ariston. Rimprovera Fiorello e poi canta con Gabbani

06 marzo 2021 a

Accompagnata da Amadeus e Fiorello, Ornella Vanoni, arriva sul palco dell’Ariston come la diva che è ormai da 65 anni. Ed è subito standing ovation. Ma, siccome, si sa, non c’è un vero pubblico, parte una registrazione del 2008. Ma la sensazione è la stessa. E lo dice anche lei: «L’emozione è uguale, anche senza pubblico. Anzi, il pubblico c’è sempre, anche se non lo vediamo». Poi si rivolge a Fiorello: «Ma la tua passione è cantare?». E lui, un po’ intimidito: «Sì, mi piace… Vi faccio concorrenza». E lei, serissima: «Certo che qui cantano proprio tutti. Non va bene. Se cantano tutti, noi cantanti chi siamo?». E poi, lasciando Fiorello quasi mortificato, dà prova di essere una cantante come non ce ne sono più: parte con un medley dei suoi più grandi successi, mostrando una voce potentissima a quasi 90 anni di età. E poi, umilmente, fa i complimenti ai membri dell’orchestra. «Sono più importanti loro del pubblico in sala… anche se si vede che sono sfatti… stanchi». Ma non lei. Che subito dopo duetta con Francesco Gabbani con il brano “Un sorriso dentro al pianto”.

Accompagnandola verso l’uscita, Fiorello bacia la Vanoni. «Tanto siamo tutti tamponatissimi» commenta Amadeus. «A Ornella non si dice mai di no». E poi corre verso la cantante per farsi dare un bacio. Ma lei lo stoppa: «No, tu dai un bacino a me» e va via. «Ma che pretendi?» gli domanda ridendo Fiorello.

