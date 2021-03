Sanremo, ecco la classifica generale. Ermal Meta in testa, Aiello ultimo

04 marzo 2021 a

a

a

Al termine di una serata che ha sforato l'una e mezza di notte arriva la prima classifica generale del Festival di Sanremo. E cambia anche l'artista primo nella graduatoria parziale guidata da Ermal Meta. Ecco la classifica dei 26 big in gara per la giuria demoscopica.

Ermal Meta

Annalisa

Irama

Malika Ayane

Noemi

Fasma

Francesca Michielin e Fedez

Lo Stato Sociale

Willie Peyote

Francesco Renga

Arisa

Gaia

Fulminacci

La Rappresentante di Lista

Maneskin

Max Gazzè

Colapece e Dimartino

Coma_Cose

Extraliscio feat. Davide Toffolo

Madame

Gio Evan

Orietta Beri

Random

Bugo

Ghemon

Alelllo



La seconda serata del Festival di Sanremo è dedicata all’Italia nel mondo. E la regina è Laura Pausini. La cantante romagnola, fresca vincitrice del Golden Globe con la canzone ’Io sì’, colonna sonora del film ’La vita davanti a noì, torna sul palco dell’Ariston, quello che nel 1993 diede il via alla sua straordinaria, e ormai decisamente internazionale, carriera con il trionfo fra le Nuove proposte con ’La solitudine'. Ed è proprio intonando «Marco se n’é andato e non ritorna più» (in un mashup con ’Bohemian Rapsody’) che Fiorello la accoglie, con le immagini più belle di tutti i premi vinti. «Ho finito la saliva, sono emozionata», dice la cantante. «Non dobbiamo abituarci mai. Quando vinco un premio ci sono molte persone, tutta l’Italia. Non mi aspettavo questo premio, è strano che un a canzone cantata da un’italiana sia nominata ad un premio del cinema in America», aggiunge Pausini con la voce rotta dall’emozione. Poi canta il brano con cui ha trionfato e ringrazia la Loren, protagonista della pellicola ’La vita davanti a sé’: «Grazie Sophia per avermi scelta. Questo film porta un messaggio di integrazione e uguaglianza, è stata la chiave che ha dato un battito diverso al mio cuore». Ma non è finita qui. Pausini e Fiorello allestiscono un siparietto che rianima la serata. Lo showman fa il beatbox con l’interprete che canta alla perfezione ’This is the rythm of the night’ di Corona chiedendo all’orchestra di tenere il ritmo. È lei la protagonista della seconda serata del Festival.

Per rimanere in tema italiani celebri nel mondo, arriva l’omaggio a Ennio Morricone da parte prima del trombettista Nello Salza con il tema di ’Il buono, il brutto e il cattivo, poi del figlio Andrea Morricone che dirige l’orchestra sulle note di ’Metti una sera a cena' e infine di Il Volo che canta ’Your Lovè. Commozione non solo per il ricordo, ma anche per Ignazio Boschetto, uno dei componenti del gruppo vocale, sul palco nonostante abbia perso il padre domenica. «Sono contento che siate qua anche in un momento moto difficile, nella serata dedicata alla musica italiana nel mondo», dice Amadeus. E, al fianco dei consueti siparietti Fiorello-Amadeus, con lo showman prima in versione Achille Lauro fuori dall’Ariston e poi che lancia un appello per una «campagna vaccinale di quelle potenti, dobbiamo vaccinarci tutti affinché questo incubo finisca», c’è una donna che spicca. È Elodie: elegante, spigliata e bellissima è una rivelazione, oltre che nel canto, anche nella conduzione. Lungo abito rosso di strass con profondo spacco, capelli raccolti, arriva sul palco con classe. Ma poi rivela la sua simpatia. Le cade un orecchino e commenta: «Io sono così faccio anche cose buffe». Promossa.

