Amadeus si fa il segno della croce a Sanremo. I social si scatenano

Buio pesto, luci accese all’improvviso e poi il primo forte gesto della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello hanno inaugurato la nuova edizione con un siparietto a luci spente e non appena quest’ultime si sono accese il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale si è fatto il segno della croce, scendendo poi le scale del Teatro Ariston.

“Buonasera e benvenuti al 71esimo festival di Sanremo. Quest’anno il cuore batte più forte rispetto all’anno scorso. Ho fatto questo Festival rispettando ogni norma di sicurezza, pensando a chi vive di musica e di spettacolo, al paese reale che sta lottando per ritrovarsi. Non ho spettatori in sala, ma solo applausi ‘finti’ registrati. Ma mi rincuora pensare che siano i vostri applausi da casa. Mai avrei pensato che fosse possibile tutto questo. Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria e ne vogliamo ritrovare un po’. Con immensa gioia nel cuore, vi dico ‘Benvenuti al 71esimo Festival della canzone italiana di Sanremo’” il discorso inaugurale di Amadeus snocciolato subito dopo aver effettuato il gesto cattolico, la cui immagine ha fatto il giro dei social. I telespettatori si sono divisi sull'opportunità di esordire così al Festival: c'è chi ha elogiato Amadeus per questa sua iniziativa e chi ha invece manifestato la propria contrarietà a presentarsi con un simbolo religioso. Nel bene o nel male Sanremo fa discutere sempre.

