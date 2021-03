Festival di Sanremo, i segreti della prima serata. Matilda De Angelis accanto ad Amadeus

Giorgia Peretti 02 marzo 2021 a

Questa sera si terrà la prima edizione del tradizionale Festival della canzone italiana di Sanremo. Un’edizione che quest’anno sarà diversa sia per le scelte dei nomi in gara sia per il contesto sociale in cui si svolgerà.

L’inizio della prima puntata di Sanremo è fissato intorno alle ore 20.40 su Rai Uno, il primo artista che salirà sul palco sarà Diodato che rappresenterà l’anello di congiunzione tra la passata edizione e quella nuova. Il vincitore della settantesima edizione si esibirà di nuovo sul palco a distanza di un anno dall’inizio dell’incubo Covid. Proprio a causa della pandemia non aveva potuto presentare “Fai Rumore” la sua canzone agli Eurovision Song Contest.

Accanto ad Amadeus e Fiorello ci saranno Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, Achille Lauro pronto a stupire il pubblico una volta ancora con i suoi outfit eccentrici e Matilda De Angelis, giovane attrice promettente, che accompagnerà la conduzione per tutta la prima serata.

Tra gli ospiti si conterà il nome di Loredana Bertè che canterà un madley con tutti i suoi migliori successi. Come da prassi la gara inizierà con i primi nomi delle nuove proposte che sono Avincola, Elena Faggi, Folcast Gaudiano. Tra i big sul palco ad esibirsi nella prima puntata di questa singolare edizione ci saranno Aiello, Annalisa, Arisa, Colapesce e Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Madame, Maneskin e Max Gazzè.

Le canzoni saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dall’esito della votazione, verrà̀ stilata una classifica delle 13 canzoni eseguite durante la prima serata.

