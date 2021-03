Fiorello lancia De Gregori, da Sanremo il pressing su Draghi

Carmen Guadalaxara 01 marzo 2021 a

a

a

La possibilità di un Amadeus ter è già uno dei tormentoni di questa kermesse. Grazie a Fiorello, che ha deciso di farne uno delle gag con cui incalzare in continuazione l'amico conduttore e direttore artistico. "Fazio, Cattelan, De Filippi, mettetevi l'anima in pace, lui non molla l'osso, non ci pensa nemmeno, me lo ha confidato. Ma io gli ho detto che stavolta non ci sono", ha spiegato Fiorello. "Ma io non potrei mai fare Sanremo senza Fiorello, questo lo potete scrivere perché è proprio così", ha risposto Amadeus. "E allora non ci sarà", ha detto lo showman.

Video su questo argomento Fiorello: "Sarà un Festival indimenticabile, comunque andrà" TMNews

Intanto l’idea lanciata dal collega Francesco De Gregori di un ministero del divertimento, che affianchi quello della Cultura e si possa occupare dei problemi della musica pop piace al conduttore Amadeus. "È troppo importante questo settore - aggiunge Fiorello - non bisogna pensare che tutto quello che è divertimento non sia importante, perché lo è eccome. Sarebbe un mondo terribile senza gli artisti, ci sarebbe grigiore ovunque". Scherza Fiorello rivolgendosi ad Amadeus: "Tu potresti fare il sottosegretario". E Amadeus ridendo: "Ma volentieri”.

**Sanremo: Coletta, 'festival wathever it takes? Direi di sì**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.