Ecco perché sarò all'Ariston La lettera di Achille prima di Sanremo

Achille Lauro torna sul palco di Sanremo. Ma questa volta non sarà in gara ma ospite fisso del Festival. E come sempre scrive una lettera prima di salire sul palco.

"Cari amici, torno a scrivervi anche quest'anno la lettera a cui ormai siete abituati quando sta per succedere qualcosa di grande. Manca poco. Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Il palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per onorare l’invito del direttore artistico Amadeus. Questa volta il mio ruolo sarà diverso: non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica. Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi. Sarò un velo di mistero sulla vita. Sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico. Sarò sessualmente tutto. Genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità. E chiederò che Dio ci benedica. Lauro".

