Caos coronavirus a Milano, Belen Rodriguez pubblica questa foto: travolta dalle polemiche

Giada Oricchio 01 marzo 2021

A una festa senza mascherina? Belen Rodriguez travolta dalle polemiche rimuove il video da Instagram. La Rodriguez e il futuro padre di sua figlia, Antonino Spinalbanese, sono stati i protagonisti "negativi" del fine settimana di follia a Milano (di nuovo in zona arancione per la risalita dei contagi da Covid-19). Dopo le immagini di un assembramento selvaggio alla Darsena, sui social sono arrivati video e foto dell’inaugurazione del locale “The Sanctuary Milan", gemello di quello già presente a Roma, a Colle Oppio. Oltre 400 vip, modelle, influencer e perfino giornalisti hanno tenuto a battesimo la struttura che intende rendere più glam il quartiere di Lambrate e tra questi è spiccata la presenza di Belen, al quinto mese di gravidanza, che ballava senza mascherina, senza distanziamento e con bicchiere in mano. Nessuna traccia di dispositivo anti Covid anche per Spinalbanese. I video delle divertente e incosciente festicciola sono stati postati su Instagram e rimossi subito dopo le prime polemiche e le critiche da parte dei follower indignati per il mancato rispetto delle regole.

