C'è Posta Per Te, la figlia incinta deride il padre. Maria De Filippi sbotta: "Non c'è un cavolo da ridere"

A “C’è Posta per Te”, sabato 27 febbraio, Martina ride e sbeffeggia il padre e Maria De Filippi la rimprovera. Il video fa il giro del web. Maria De Filippi perde il self control di rado, la sua è una conduzione di sottrazione in cui mai alza la voce, semmai lo fanno gli ospiti. Per questo quando sbotta fa notizia. E’ successo sabato 27 febbraio, nel corso di una storia di C’è Posta per Te.

Un padre, Danilo, ha supplicato l’amatissima figlia Martina, incinta del nipotino, di perdonarlo per aver maltrattato il fidanzato Francesco ritenendolo immaturo e incapace di provvedere alle necessità familiari a causa della mancanza di un lavoro fisso. Nonostante Danilo sia stato un genitore molto affettuoso, Martina non ha accettato le scuse ed è scoppiata a ridere quando il padre sempre più amareggiato e nervoso è sbottato con la moglie Rosy e agitando le mani ha detto”: Basta! Non mi dire che non mi devo inca**are, non me lo dire ancora, mi fai girare ciu belin”.

Un’espressione folcloristica che ha suscitato l’ilarità fuori posto di Martina: “Ahhah, mi è venuto da ridere”. Maria De Filippi, già nero e basita dalla mancanza di riconoscenza della 23enne, l’ha fulminata con lo sguardo e ha perso la pazienza: “Io non ci vedo proprio un cavolo da ridere, che devo fa?! Non ci vedo NIENTE!”. Alla fine, la De Filippi è stata costretta a chiudere la busta non prima di farla sentire un’ingrata: “Il punto centrale sei tu perché sei sua figlia e hai in pancia suo nipote, Katia e Francesco possono decidere se accettare le scuse, ma è diverso. I casi sono due o il sentimento che prova è appeso a un filo o si comporta così perché crede di dover fare così per Katia e Francesco, ma adesso tuo padre è qui e ti ha chiesto scusa, ma non va bene, dobbiamo dimenticarci di tutto anche che ti ha cresciuto da 0 a 22 anni”. Una Maria De Filippi così furiosa è entrata nella storia del programma.

