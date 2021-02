Claudio Bisio positivo al Covid: ho tosse e voce bassa. E salta la presentazione di Tutta colpa di Freud

20 febbraio 2021 a

Claudio Bisio è positivo al Covid. "Non ho febbre, ho solo una tosse fastidiosa ogni tanto, un po' di voce abbassata come sentite. Ma sto bene. Sto lottando", ha detto l'attore e comico in alcune stories su Instagram. Bisio era atteso alla conferenza stampa di 'Tutta colpa di Freud', la serie Amazon diretta da Rolando Ravello e nata come spin-off dell'omonimo film di Paolo Genovese, evento a cui ha dovuto rinunciare per la quarantena. "Non mi piace quasi mai raccontare cose legate alla mia vita privata", ha detto l'attore "ma questa cosa ve la volevo dire".

Video su questo argomento Claudio Bisio: sono positivo al Covid, ma sto bene, sto lottando TMNews

"Tutta Colpa di Freud", serie tv diretta da Rolando Ravello, andrà in esclusiva su Amazon Prime Video dal 26 febbraio e in autunno su Canale 5. Purtroppo Bisio non ha potuto partecipare alla conferenza di presentazione c’erano però gli altri del cast: Caterina Shulha (Sara), Marta Gastini (Marta) e Demetra Bellina (Emma), che interpretano le tre figlie di Bisio; Luca Bizzarri, qui un guru del marketing; Max Tortora, un conducente di NCC, che ha come cliente abituale Stefania Rocca, e la psicanalista, supervisore, Claudia Pandolfi.

"La serie nasce da un’idea di Paolo Genovese. Nel 2014 il film Tutta colpa di Freud, che vedeva protagonista Marco Giallini, ebbe un grandissimo successo. Ci siamo resi conto che avevamo bisogno di altro tempo per approfondire e raccontare meglio i vari personaggi e le varie vicende", racconta Ravello. La storia di base comunque resta quella: lo psicoanalista milanese, abbandonato dalla moglie, si troverà tutte e tre le sue figlie grandi improvvisamente di nuovo dentro casa. Ognuna con i propri problemi: Sara sta per sposarsi, ma è poco convinta; Marta (sulla carta pare la figlia perfetta) ha una storia clandestina con il suo professore sposato e con figli; infine Emma vorrebbe tanto diventare un’influencer famosa.

