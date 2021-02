Belen Rodriguez svela il nome della bambina. E a Verissimo racconta il dramma segreto con Antonino

Francesco Fredella 19 febbraio 2021 a

“Mia figlia si chiamerà Luna Mari”: Belen Rodriguez adesso non ha più segreti e racconta la sua gravidanza. Tra pochi mesi arriverà il secondo figlio, dopo Santiago (nato dal matrimonio ormai finito con Stefano De Martino). Sarà una femminuccia. Belen è al settimo cielo con Antonino Spinalbese (hairstylist di professione), il ragazzo che ha conosciuto per caso. Un vero colpo di fulmine che ha cambiato radicalmente la sua vita.

“Ero rimasta incinta per sbaglio, quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”, racconta nella puntata di Verissimo, in onda domani sabato 20 febbraio.

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”, aveva detto in un’intervista al settimanale Chi.

Insomma, lo scoop dell’anno, sganciato proprio dal settimanale di Alfonso Signorini, lascia tutti senza fiato. E i fan della showgirl sono pronti a sognare. Nell’intervista al settimanale Chi, tra l’altro, Belen aveva raccontato di essere stata corteggiata da uomini potenti. La Rodriguez, adesso, è coccolata dai suoi followers che, foto dopo foto, stanno seguendo la sua gravidanza. Nessun commento, per adesso, dell’ex marito Stefano De Martino. Il loro matrimonio fece parlare la stampa italiana e dopo l’addio è arrivata il riavvicinamento. Poi un altro addio. Il resto è cronaca di questi giorni.

