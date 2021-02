Italia's Got Talent, la magia di Eleonora di Cocco pietrifica i giudici di Italia's Got Talent

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

Come fa? A “Italia’s Got Talent”, il programma di Tv8 in onda ogni mercoledì, l’esperimento di trasmissione del pensiero ha lasciato i giudici senza parole. Eleonora Di Cocco, libera professionista di 46 anni di Velletri ha ipnotizzato e bendato la sua assistente Chiara e attraverso i suoi occhi le ha fatto indovinare una serie di oggetti tenuti in mano dai giudici. Se per le prime cose potrebbe essere ricorsa al sistema dell’iniziale (un suggerimento che inizia per O per indicare gli occhiali, uno che inizia per T per significare la tazza e così via), per i numeri è davvero un mistero. O meglio: un’illusione.

