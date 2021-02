“Un colpo di fulmine”, Belen incinta svela il primo incontro col suo Antonino

Francesco Fredella 10 febbraio 2021 a

Zero dubbi. Ora Belen Rodriguez ritrova il sorriso grazie ad Antonino Spinalbese, ma soprattutto grazie al bebè in arrivo. Non ci sono più dubbi. Lo scoop è del settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini, che ancora una volta lascia tutti senza fiato.

"Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina", dice la showgirl. "Amo un uomo gentile": le parole di Belen spiazzano tutti. E parla anche Spinalbese, che dice: "Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso". Per il piccolo Santiago, nato dal matrimonio tra la Rodriguez e Stefano De Martino, arriverà presto un fratellino o una sorellina.

Belen alla rivista di Signorini racconta come ha conosciuto Spinalbese. “E’ stato un colpo di fulmine” - continua - Sono un'esteta, apprezzo la bellezza e, quando l'ho visto, ho pensato: Che bel ragazzo - racconta Belen - Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Mamma mia, che bel viso che hai!', gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli 'str***' ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all`inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile". La Rodriguez spiazza tutti. Il matrimonio con De Martino, con il quale è tornata insieme lo scorso anno dopo anni dall’addio, è solo un ricordo. La showgirl recupera le forze. Sorride alla vita. E diventa di nuovo mamma. Mancano solo pochi mesi alla nascita del bebè.

