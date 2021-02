Belen annuncia: sono incinta al quinto mese

09 febbraio 2021 a

a

a

«Sono entrata nel quinto mese di gravidanza». Così Belen Rodriguez sul numero di "Chi" in edicola questa settimana conferma le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana. Il padre è Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Coppola, che ha conosciuto otto mesi fa. «Sono un’esteta, apprezzo la bellezza - dice la showgirl - e, quando l’ho visto, ho pensato: "Che bel ragazzo". Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). "Mamma mia, che bel viso che hai!", gli ho detto».

«Per me è stato un colpo di fulmine - prosegue Belen - Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli "stronzi" ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo "gentile"». Belen spiega anche perché abbia scelto un ragazzo semplice: «Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto, dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone "potenti", ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola».

Incorreggibile Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese va a tutta velocità

Belen è rimasta incinta dopo quattro mesi di relazione: «Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice "Aspettiamo". Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità». Belen ha anche messo in conto le critiche alla notizia della gravidanza: «Sì, certo, ormai faccio i conti anche con questo, perciò mi sono chiusa nel silenzio. Sono anni che vengo giudicata e ci soffro, chiunque preferirebbe avere un complimento piuttosto che una critica pesante». E sul sesso del figlio, dice: «Non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba (ride, ndr), lo sento da quando ho saputo di essere incinta».

De Martino ha una nuova fidanzata. Ecco chi è

Antonino Spinalbese, invece, dice: "Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso". Il nuovo compagno di Belen, già da qualche tempo vive a casa della Rodriguez assieme al primo figlio della showgirl, Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino. Santi, come lo chiamano tutti, ogni mattina va a scuola in macchina con la mamma e il suo nuovo compagno e appare un bimbo super sereno. Ora dovrà abituarsi a dividere l'affetto della sua mamma con la sorellina o il fratellino in arrivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.