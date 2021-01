Elizabeth Hurley, la foto in topless "gela" Instagram. Cosa c'entra il figlio Damian

Giada Oricchio 28 gennaio 2021 a

Bellissima, nuda e famosa. Elizabeth Hurley a 55 anni conquista il web con uno scatto da “ghiaccio bollente”. L’ex fidanzata di Hugh Grant ha postato sul suo account Instagram una foto dove appare in topless sulla neve: capelli castani, lunghi, sorriso smagliante e una pelliccia bianca a coprire le spalle nude. Tuttavia lo scatto ha suscitato polemiche in Gran Bretagna perché a fotografare Liz in pose audaci è il figlio 19enne Damian.

Pier Morgan, il conduttore di Good Morning Britain, ritiene che sia un’abitudine inquietante, mentre la co-conduttrice Susanna Reid ha sostenuto che “la malizia è negli occhi di chi guarda”. In realtà, sono molte le star che si fanno immortalare sui social network in pose seducenti dai figli: da Wanda Nara alle sorelle Kardashian.

