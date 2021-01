Italia's Got Talent, Anna Russo sconvolge il pubblico: "Il diavolo dentro"

Giada Oricchio 29 gennaio 2021 a

Sono tornati i fuoriclasse di “Italia’s Got Talent”, lo show del mercoledì su TV8, condotto da Lodovica Comello, e non sono mancate le sorprese. I primi due finalisti sono il ginnasta Christian con il cagnolino Percy, suo “partner in crime” e le Black Widow grazie a una incredibile performance sincronizzata. Ma a stupire tutti è stata Anna Russo: tutù rosa, chignon, Lago dei Cigni e poi… il demonio dentro. La piccola ballerina si è trasformata da dolce etoile a “bambola assassina” lasciando il pubblico e la giuria (confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich) a bocca aperta.

